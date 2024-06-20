Начался прием заявок на участие в московском проекте «Искусство в метро»

Художники и скульпторы смогут создавать свои произведения прямо на станциях столичной подземки. Для этого власти запустили проект «Искусство в метро», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Прием заявок на участие в творческом проекте стартовал 20 июня. Чтобы пройти отбор, нужно заполнить анкету на сайте и прислать фото своих работ. Во втором туре художники лично встретятся с профессиональным жюри.

В этот раз для творчества откроют 3 станции: «Парк культуры», «Киевская» и «Достоевская». Их отбирали по нескольким критериям — безопасность для художника, отсутствие помех для пассажиров и вид на архитектуру метро. Лучшим творцам вручат именные карты «Тройка», памятные сувениры Московского транспорта и откроют доступ к закрытым локациям метрополитена.

Презентация проекта состоялась в апреле. Его партнером стало объединение «Выставочные залы Москвы». За 2 месяца он стал неотъемлемой частью культурной программы и получил признание пассажиров.