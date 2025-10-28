Начался прием заявок на конкурс «Лучшая организация туриндустрии в Подмосковье»

28 октября начинается прием заявок на конкурс «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Участие в конкурсе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью на территории Подмосковья в течение 1 года и более.

В 2025 году оценивать конкурсантов будут в 9 номинациях, из которых 7 предназначены для отелей и 2 для туристических компаний.

Подать заявку для участия в конкурсе можно на официальном сайте проекта.

Заявки принимаются до 16 ноября.

Номинантов объявят 24 ноября. После материалы передадут к отраслевым экспертам, которые и определят победителей в каждой номинации.

С 24 по 30 ноября на сайте проекта будет запущено онлайн голосование, в ходе которого все желающие смогут отдать свой голос за любимый отель или туркомпанию.

Торжественное подведение итогов состоится 3 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.