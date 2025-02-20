На выставке в Подмосковье показали самые большие в мире перо и чернильницу

В музейном комплексе Конный двор состоялось открытие выставки «Путешествие в чернильное царство», на которой экспонируется 70-ти сантиметровое перо и метровая чернильница. Экспонаты внесены в мировую Книгу рекордов, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

На выставке можно проследить всю историю развития письменной культуры со времен Древнего Египта и до наших дней.

Одним из организаторов экспозиции является коллекционер чернильниц, член совета клуба «Искатель» Леонид Бельский, в коллекции которого насчитывается более 500 старинных чернильниц и письменных принадлежностей. На отдельной витрине — популярные советские перьевые ручки и принадлежности времен СССР из коллекции известного собирателя Вадима Лаврова.

Историк Сергей Кувшинов представил свое собрание эксклюзивных перьевых авторучек лимитированных серий. Ручки выполнены в единственном экземпляре и расписаны известными мастерами Палеха и Федоскино. Каждая — произведение искусства. По их орнаментам можно изучать историю эпохи Возрождения, уверен исследователь.

В этом увлекательном историческом путешествии каждому гостю предлагают попробовать себя в искусстве каллиграфии.

Выставка работает по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00, и будет открыта до 23 февраля.

Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.