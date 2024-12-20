На Всероссийской выставке «Ладья» представлен стенд НХП Подмосковья

18 декабря в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве открылась XXXVI Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка—2024». На выставке традиционно представлен коллективный стенд НХП региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В работе выставки принимают участие 16 предприятий народных промыслов Подмосковья и союз Гжельских мастеров, от которого свои работы представили 34 гжельских автора.

Посетители выставки «Ладья. Зимняя сказка-2024» могут увидеть и приобрести уникальные изделия: павловопосадские платки, гжельский и дулевский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и многое другое.

За первые два дня работы выставку уже посетило порядка 30 тысяч человек. Стенд Московской области неизменно пользуется высокой популярностью у гостей выставки.

XXXVI Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024» продлится до 22 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.