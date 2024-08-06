На Винтажном маркете в Москве пройдет день памяти Виктора Цоя

Культовый певец многих поколений Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. На Винтажном маркете в центре столицы, который открыт на Чистопрудном бульваре в рамках «Лета в Москве. Все на улицу!», представлено более 500 антикварных предметов, посвященных его жизни и творчеству, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Ко дню памяти артиста коллекционеры организовали дискуссионный клуб, выставку пластинок, открыток, других аутентичных предметов, выпущенных при жизни музыканта. На маркете состоится аукцион, а все вырученные средства пойдут в благотворительные фонды Москвы.

Фразу «Цой жив» и другие посвящения любимому певцу фанаты напишут мелом на доске — импровизированной «стене Цоя», которую установят на Винтажном маркете.

Посреди прилавков с открытками, значками, книгами, вымпелами, статуэтками, пластинками и другими предметами эпохи Виктора Цоя будет открыта мини-фотовыставка из восьми черно-белых фотографий музыканта. На экране большого телевизора будут показывать клипы и фильмы с участием Цоя.

Каждые два часа гостей ждут викторины из трех туров: участники будут угадывать песни группы «Кино» по первой строчке, которую зачитает ведущий. Победитель сможет выбрать следующую песню для прослушивания на виниловой пластинке.

Приобрести пластинки и другие артефакты времен Виктора Цоя можно будет на аукционе, который начнется 15 августа в 17:00.

Цой

Виктор Цой является музыкантом, автором и исполнителем известных песен. Он вошел в историю советского кинематографа и мира музыка как символ перестройки.

Самый популярный рок-музыкант и участник группы «Кино» погиб в автокатастрофе, когда его машина столкнулась с автобусом по дороге с рыбалки в Ригу.

Именно в этот день 15 августа в разных городах страны проходят памятные мероприятия, посвященные Виктору Цою, устраиваются фестивали, митинги, авторские музыкальные вечера.

Легендарный рок-певец 80-х с настоящей «рокерской» биографией — работал кочегаром, реставратором, уборщиком, актером — начал писать песни в 17 лет. Будучи лидером группы «Кино», прославился на весь Советский Союз. Благодаря своим вечным хитам — «Видели ночь», «Алюминиевые огурцы» и т. д. — стал одной из ключевых фигур русского рока и остается ею по сей день.

Об этом будут говорить поклонники рок-музыканта на дискуссионном клубе Винтажного маркета 15, 16 и 17 августа. Гости смогут услышать записи знакомых и не слишком известных песен Виктора Цоя на виниле, погрузиться в атмосферу советских квартирников и рок-концертов, хором подпевая «Кукушке» и «Звезде по имени солнце».