На улицах Сергиева Посада появились необычные арт-объекты

Хотьково Сергиево-Посадского округа по праву считается городом мастеров. Здесь даже скучные гаражи и глухие кирпичные стены умеют превратить в арт-объекты. Еще один такой появился рядом с новостройкой на улице Горжовицкая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Непримечательный бетонный забор, отгораживающий гаражи, стал ярким акцентом культурно-исторической связи города с миром искусства. Двум выпускникам Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В. М. Васнецова Денису и Игорю застройщик компании «ТехноСтройОлимп» предложил использовать как холст 200-метровый серый забор.

Темой арт-объекта стали картины известных художников Абрамцевского кружка, а также портреты самих живописцев. Представители администрации Сергиево-Посадского городского округа граффити уже оценили и обещали впредь подобные инициативы активно поддерживать.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.