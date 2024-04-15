На Украине заблокировали 83 канала в соцсети TikTok

Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины заблокировал 83 канала в социальной сети TikTok, так как они распространяют российскую пропаганду, сообщает ТАСС .

Среди запрещенных канало tass_agency, izvestia_ru, ntvru, ren_tv_news, ria_novosti, tvrussia1, simonyan.m, shaman.me и т. д.

Украинский центр обратился к жителям с призывом присылать сведения о TikTok -каналах, которые ведут подрывную деятельность в стране.

Ранее глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что СБУ отправила запрос администрации Telegram, попросил ее заблокировать более 20 каналов. Данный запрос в настоящий момент рассматривается.