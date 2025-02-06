Бывший ведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев стал объектом критики со стороны Украины после своего участия в шоу «Шаг к мечте» на Первом канале. Комик организовал для детей из Макеевки поездку на танковый полигон, где они смогли обучаться стрельбе. Украинские власти отреагировали резко, отметив, что подобная помощь детям — это преступление с их точки зрения, сообщает «Царьград» .

После выхода передачи Хрусталев был внесен в украинский список «Миротворец» за то, что попытался исполнить мечты детей из Донецкой Народной Республики. Мальчики, кто уже два года играет роль защитников на игрушечном блокпосте, получили шанс покататься на танках и пострелять из оружия. Украинские чиновники раскритиковали комика, считая его действия аморальными.

Инцидент подчеркнул двойные стандарты и цинизм украинского руководства, которое политизируют даже благие намерения. Вместо поддержки детей, власти сосредоточились на осуждении Хрусталева, что говорит о том, что они ставят политические убеждения выше гуманности.

Интересно, что Дмитрий Хрусталев, который ранее не высказывался о специальной военной операции, теперь адекватно показал свою позицию, в отличие от Иван Урганта, который покинул Россию. В то время как программа «Вечерний Ургант» снова начала активность в социальных сетях после длительного перерыва, была озвучена шутка о потере пароля к аккаунту. Возможно это говорит о том, что Ургант может быть прощен, и программа вернется на экраны.