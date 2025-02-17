На территории усадьбы «Остров» в Подмосковье пройдут празднования Масленицы

В регионе празднования Масленицы пройдут на нескольких площадках. Одна из них — территория парк — отеля «Крестьянская усадьба «Остров» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В программе планируется выступление дуэта «Поляне», народные песни под баян. У гостей будет возможность угоститься царской ухой, шашлыками и пирогами. Также пройдут кулинарные и творческие мастер-классы, на которых можно самостоятельно приготовить вкусные блюда и сделать поделки.

Мероприятие будет длиться 2 дня: с 1 по 2 марта, вход по карте местного жителя будет бесплатным. Более подробную информацию можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.