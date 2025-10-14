На территории Коломенского кремля отреставрируют объекты культурного наследия

В 2027 году одному из древнейших городов Московской области — Коломне — исполняется 850 лет. В городе планируется провести масштабную работу по обновлению туристической инфраструктуры и созданию комфортной среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

К юбилею города запланирована масштабная реставрация объектов культурного наследия на территории Коломенского кремля. В их числе Успенский собор, Шатровая колокольня, Тихвинская церковь, Церковь Воскресения. Также будут отреставрированы сохранившиеся башни и стены кремля. Для этого в 2025 году их передали на региональный уровень — в управление музею-заповеднику Зарайский кремль, уже имеющему опыт восстановления собственного кремлевского ансамбля. Для этого был образован Коломенско-Зарайский музей-заповедник, который теперь ведет работу по разработке проектной документации и готовится представить к юбилею города поэтапный проект реставрации.

На сегодняшний день Ансамбль кремля состоит из семи сохранившихся башен: Маринкина (Коломенская), Грановитая, Ямская, Семеновская, Спасская, Погорелая, Пятницкие ворота, а также часть защитных стен. Предполагается, что реставрационные работы начнутся с восстановления Пятницких ворот и завершатся реставрацией Маринкиной башни и Западного прясла стены, а также Грановитой башни.

В ведомстве напомнили, что каменный кремль был возведен в Коломне по приказу великого князя Василия III. Работы начались в 1525 году и продолжались шесть лет. Стены толщиной более трех метров и высотой более двадцати с шестнадцатью башнями по периметру не раз подвергались осаде вражеских войск, но так и не были покорены. Это было одно из самых мощных защитных сооружений Московского княжества, уступавшее только Московскому кремлю. С расширением границ Российского государства Коломна утратила свое военной значение и кремль постепенно пришел в упадок. Указ Николая I в 1826 году остановил разрушение стен и башен, но значительная часть сооружений к тому времени уже была утрачена.

В последние годы Коломна стала одним из популярнейших туристических городов Московской области. В городе насчитывается более 40 музеев различной тематики. Ансамбль Коломенского кремля посещают более 100 тысяч человек в год, а на его территории в течение года проводится свыше 2,5 тысяч культурных, просветительских, социальных программ и акций, в том числе международного уровня. Реставрация объектов, входящих в ансамбль Коломенского кремля, позволит привлечь еще больше туристов, а создание сопутствующей инфраструктуры сделает город комфортнее и для самих жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.