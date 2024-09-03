На территории Хоровой школы «Дубна» открыли новую концертную площадку

Она получилась камерная и очень живописная. Первыми на уличный подиум поднялись воспитанники Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» — лауреаты многих международных фестивалей и неоднократные победители международных конкурсов.

Открытие прошло в очень теплой атмосфере. Говорили о том, что это подарок и детям, и всем жителям. Здесь смогут выступать все творческие коллективы наукограда.

«С такой идеей к нам обратилась директор Ольга Ивановна Миронова — профессионал, человек очень неравнодушный и искренне болеющий душой за город. В дальнейшем у нас есть планы по благоустройству этой территории, но, главное, при поддержке губернатора, принято решение о строительстве пристройки и расширении здания Хоровой школы», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Эти работы планируется начать уже в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.