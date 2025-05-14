На сцене LA’Театра покажут спектакль «Две дамочки в сторону севера»

Спектакль в жанре трагифарс поставлен по одной из самых популярных французских современных пьес Пьера Нотта, которая имела во Франции большой успех, и в 2008 году была объявлена лучшей пьесой года.

В центре сюжета сестры Аннета и Бернадетта, которые, потеряли самого близкого и любимого человека — маму. Им приходит, на первый взгляд, совершенно бредовая идея — воссоединить маму с любимым, то есть захоронить урну с прахом в могиле отца. С этого момента начинается их безумное путешествие по поиску кладбища в Амьене, которое, кажется, отпустит им все грехи — друг перед другом, перед родителями, перед самими собой. Аннета и Бернадетта поймут, что жизнь продолжается, что можно радоваться незначительным мелочам и быть счастливыми, несмотря ни на что.

Роли исполнили Анна Якунина и Елена Ксенофонтова.