На сцене ДК Воровского в Раменском снова появилась драма «Вечно живые»

В Раменском народный театр «Содружество актеров» открыл двери для зрителей, которые пришли на генеральную репетицию спектакля «Вечно живые», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его возвращение было давно желанным для зрителей.

На сцене предстала драма в двух действиях по пьесе Виктора Розова. Тот период истории, который описан в драме, был временем смуты и неопределенности. Но в то же время он показал силу духа народа. Спектакль является не просто воспроизведением событий, он также — напоминание о важности передачи памяти следующим поколениям.

28 сентября в 18:00 ДК Воровского приглашает зрителей на встречу с героями, чьи истории заставят задуматься о главном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.