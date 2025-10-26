На «Сообществе» в Москве подведут итоги программы «Земский работник культуры»

На форуме «Сообщество» в Москве подведут первые итоги программы «Земский работник культуры». Экспертам предстоит оценить ход работы программы и предложить решения по ее развитию.

Форум будет проводиться с 31 октября по 1 ноября в Москве. Председатель Комиссии ОП РФ, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова рассказала, что в течение 20 лет Комиссия Общественной палаты России по культуре и сохранению духовного наследия помогает развивать культуру в РФ. Также она постоянно трудится над тем, чтобы решить волнующие жителей страны вопросы.

По словам Великановой, программа «Земский работник культуры» — очередное направление пристального внимания комиссии.

«Мы находимся на связи с регионами. Для нас очень важно, чтобы программа заработала в полную силу, что позволит привлечь в малые города и села новые молодые кадры для культуры», — сказала Великанова.

Люди, которые поучаствуют в тематической сессии форума, поговорят про важность постоянного диалога между органами власти, учреждениями культуры, общественниками и экспертами для успешного воплощения в жизнь программы.

Великанова добавила, что комиссия участвовала в нулевых чтениях проектов законов, которые регулируют культуру. По важным вопросам, при необходимости, отстаивала позицию, например, касательно сохранения трехступенчатой системы художественного образования и школ искусств.

Программа «Земский работник культуры», которая позволит привлечь и удержать специалистов в области культуры в небольших городах и селах, появилась, благодаря встрече членов ОП с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2023 года. Он поддержал этот проект и поспособствовал тому, чтобы выделили деньги на его воплощение в жизнь.

Зампредседателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что гордится поднятием вопроса Великановой о «Земском работнике культуры». На той встрече Путин согласился с том, что нужно создать подобную программу. О ней речь заходила на протяжении нескольких лет.

В ОП обсуждалось, что в небольших городах и сельских поселениях есть необходимость в сотрудниках культуры. В больших населенных пунктах тоже есть дефицит в области культуры. Но в маленьких он еще выше.

Что еще обсудят на форуме

Член ОП добавил, что на секции специалисты собираются определить, как воплощение программы в жизнь оценивают в российских регионах. Там побеседуют с учреждениями культуры, министрами культуры субъектов РФ. Представители регионов расскажут о возможных проблемах.

Он заявил, что программа «Земский работник культуры» затрагивает профсоюз работников культуры.

В 2025 году ОП РФ исполняется 20 лет. Заключительный форум «Сообщество» — ключевое событие года. Мероприятие проведут перед Днем народного единства, с 31 октября по 1 ноября в Москве в национальном центре Россия. Темой мероприятия станут: «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

Поучаствовать в форуме можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться до 27 октября.

