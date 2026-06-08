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На премии МУЗ-ТВ парень выбежал на сцену и показал «фак» на выступлении Hatters

На премии МУЗ-ТВ парень выбежал на сцену и показал «фак» на выступлении группы The Hatters. Пользователь соцсетей, выложивший видео, заявил, что не знает, как комментировать инцидент.

По его словам, премия МУЗ-ТВ шла в прямой трансляции.

На опубликованном видео неизвестный мужчина с длинными волосами неспеша вылез на сцену. Он повернулся к толпе и показал зрителям «фак».

Кто вышел на сцену и с какой целью, неизвестно.

По словам комментаторов, после инцидента мужчина спустился со сцены. Номер не остановили, а премию продолжили снимать дальше.

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