На пороге открытия: ученые в Египте нашли ход в пирамиде Хеопса
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Международная группа исследователей заявила о значительном открытии внутри Великой пирамиды Хеопса в Египте, сообщает «ФедералПресс».
Используя передовую мюонную томографию, ученые обнаружили ранее неизвестный скрытый коридор длиной около девяти метров, расположенный в северной части древней постройки.
Согласно публикации в научном журнале Nature Communications, исследователи совершили прорыв, обнаружив доселе неизвестный секретный проход.
Его обнаружение стало возможным благодаря технологии мюонной радиографии, основанной на регистрации космических частиц, проникающих сквозь толщу породы.
С помощью эндоскопа диаметром 6 мм ученые смогли проникнуть через специальные отверстия между каменными блоками в этот коридор и провести его детальное исследование. Коридор, вероятно, служил для распределения напряжений.