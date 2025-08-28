На пороге открытия: ученые в Египте нашли ход в пирамиде Хеопса

Используя передовую мюонную томографию, ученые обнаружили ранее неизвестный скрытый коридор длиной около девяти метров, расположенный в северной части древней постройки.

Согласно публикации в научном журнале Nature Communications, исследователи совершили прорыв, обнаружив доселе неизвестный секретный проход.

Его обнаружение стало возможным благодаря технологии мюонной радиографии, основанной на регистрации космических частиц, проникающих сквозь толщу породы.

С помощью эндоскопа диаметром 6 мм ученые смогли проникнуть через специальные отверстия между каменными блоками в этот коридор и провести его детальное исследование. Коридор, вероятно, служил для распределения напряжений.