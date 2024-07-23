На пленэр в Сергиево-Посадский округ съехались художники из 21 региона России

Город Хотьково второй год подряд становится местом притяжения для российских художников-пейзажистов: здесь при поддержке администрации Сергиево-Посадского округа прошли «Хотьковские пленэры», которые, вероятнее всего, станут доброй традицией Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени В. М. Васнецова, филиала РГХПУ им. С. Г. Строганова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Двадцать один профессиональный художник из разных уголков страны — от Перми и Санкт-Петербурга до Сызрани и Старого Оскола — откликнулся на призыв принять участие в пренэре.

В течение десяти дней творцы работали над этюдами, вдохновлялись природой нашей земли и обменивались друг с другом опытом.

Работы у художников получились очень разные, крайне живописные и содержательные. Кого-то вдохновили святые места — Троице-Сергиева лавра, Покровский Хотьков монастырь или Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Абрамцеве.

Кому-то пришлась по душе природа Радонежской земли. Были и те, кто вдохновился станками, за которыми работают студенты, и стенами общежития. Всего за десять дней мастера создали 208 работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.