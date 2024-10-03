сегодня в 13:49

На неделе моды в Гватемале представят работы российского дизайнера Червонской

Между Гватемалой и Россией был подписан договор о сотрудничестве еще в 2023 году, сообщил журналистам ассоциированный директор Gvatemala Fashion Week Фернандо Якс.

«В ноябре на неделе моды в Гватемале будут представлены работы российского дизайнера Червонской», - рассказал он.

Якс добавил, что ее будут очень рады видеть в Гватемале.

«Сейчас мы представляем свои бренды, марки Mariandree Gaitan, Lia Cohen, Luna del Pinal, Wakami, Jaspe by Vitto, а также бренд, сочетающий в себе ткани, произведенные смешанным ремесленным способом с привлечением цифровых технологий», - отметил Якс.

Якс надеется на плодотворное сотрудничество с Россией.

Он также отметил, что в Латинской Америке еще только открывают Россию, богатство ее культуры, наследия и традиций.

«Не только Gvatemala Fashion Week интересны российские дизайнеры, интерес к России прослеживается на всем латино-американском континенте», - завершил Якс.

Гватемала входит в пятерку крупнейших поставщиков текстильной продукции в Северной Америке. В 2023 году экспорт товаров составил 763,8 млн долларов США. Эти отрасли формируют 8,6% ВВП.