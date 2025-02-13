На Международном кинофестивале показали фильм о любви к малой родине

12 февраля в рамках VII Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» состоялся показ документального фильма режиссера Ольги Михеевой «Молоди. Истории очевидцев». Картина рассказывает о судьбе подмосковного села Молоди, известного своей воинской доблестью, с начала XX века до Перестройки 1991 года. В фильме использованы интервью местных жителей, которые делятся воспоминаниями о революции 1917 года, Великой Отечественной войне, колхозах и других ключевых событиях истории.

Фестиваль проходит с 7 по 14 февраля 2025 года в Москве и Московской области. Учредитель мероприятия — Союз деятелей музыки, кино и телевидения. На церемонии открытия к участникам обратился народный артист России Дмитрий Певцов, отметив важность любви как главной темы фестиваля.

Режиссер Ольга Михеева подчеркнула, что хотела донести до зрителей, особенно молодежи, ценности прошлых поколений: бескорыстное служение родине, инициативу и совместный труд.

«Я рада, что сегодня в зале не только люди старшего возраста, но и молодежь. Мне бы хотелось донести до них не только увлекательные сюжеты из жизни предыдущих поколений, но и показать другую необычную для нас сегодня суть людей, общества — как это может быть. Бескорыстное служение своей стране, родному краю, инициатива, совместный труд — то, без чего не мыслили себя наши деды», — рассказала режиссер, член союза журналистовОльга Михеева.

Торжественная церемония закрытия фестиваля

Зрители, вдохновленные фильмом, задавали вопросы о современной жизни села и его истории, включая знаменитую Битву при Молодях 1572 года.

«В фильме показаны судьбы многих семей, и я считаю, что молодежь должна обращаться к своим истокам, изучать историю, ценить и сохранять традиции, содержащие мудрость и опыт предков. Такие кинокартины помогут больше узнать о культуре и устоях российских сел. А еще жизнь в сельской местности мне кажется привлекательной из-за чистого воздуха, лесов, парков, возможности наслаждаться природой. Хорошо, когда люди сохраняют природные богатства родного края», –сказалученик школы № 14 Долгопрудного, представитель регионального совета «Движения Первых» Алессандро Каландрини.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 14 февраля. Фильм «Молоди. Истории очевидцев» можно будет увидеть 16 февраля в 23:00 на телеканале «ЭХ!».