На Манежной площади для героев СВО и их семей проведут кулинарную программу

Гастрономическое шоу для героев СВО и их семей пройдет на Манежной площади

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Манежной площади в российской столице состоится гастрономическая программа для героев СВО и их семей, на специально оборудованных площадках повара устроят кулинарные баттлы, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Гастрономические шоу на Манежной площади стартуют с 17 августа. Уже в 14 часов дети и взрослые вместе с поваром будут готовить сырники с сезонными ягодами и карамельным соусом. Позднее участникам конкурса предстоит определить самое вкусное блюдо. Герои СВО и их семьи не только вместе с поварами будут готовить, но и представят свои кулинарные шедевры зрителям.

Завершит гастрономическую субботу на Манежной площади шоу пиццайоло — с 17:00 до 18:45.

В воскресенье с 16:00 на Манежной площади можно будет приготовить летний куриный суп и суп с фрикадельками. Спустя час герои СВО вместе с семьями будут жарить котлеты и готовить картофельное пюре.

Следующие выходные начнутся с баттла по приготовлению рыбных блюд. Программа стартует 24 августа в 14:00. «Сразятся» за звание лучших и вторые рыбные блюда: рубленные котлеты из минтая и минтай, тушеный с овощами.

25 августа повара и герои СВО будут вместе готовить пасту — с креветками и лососем. Ознакомиться с расписанием активностей «Территории будущего. Москва 2030» можно на сайте форума-фестиваля.