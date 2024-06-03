На «Ленфильме» открылась смотровая площадка

В Санкт-Петербурге на крыше 10-го корпуса киностудии «Ленфильм» открылась новая смотровая площадка. Теперь жители и гости города могут посмотреть на известные достопримечательности Северной столицы с высоты почти 30 м, сообщает газета «Петербургский дневник» .

С 10 этажа корпуса можно заметить Петропавловскую крепость, Эрмитаж и купола Троице-Измайловского собора, купол Исаакиевского собора и золоченый шпиль адмиралтейства. Также перед глазами предстают Зимний дворец и Спас на Крови.

«Наша крыша — единственное в городе место, с которого можно как следует рассмотреть фигуру ангела с крестом на вершине золоченого шпиля Петропавловского собора, а также ангела на Александровской колонне», — заявил куратор экскурсионного направления «Ленфильма» Леонид Суханов.

Посетить смотровой объект можно с 14 лет, предварительно подписав документы о технике безопасности.