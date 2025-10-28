На Истринской сыроварне 4 ноября пройдет народный трейл

4 ноября на Истринской сыроварне Олега Сироты снова пройдет народный трейл. Это третий забег по живописным местам Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы решили поддержать женщин-участниц народного трейла, украсив их костюмы русскими кокошниками. Теперь на трассе встретятся не только спортивный азарт, но и яркие элементы русского народного костюма. Участницам предстоит преодолеть осеннюю грязь, не потеряв при этом блеска и настроения.

Для взрослых подготовлены дистанции на 5, 10 и 20 километров, а для детей — 1 км и 500 м. Каждый сможет выбрать подходящий маршрут по силам. В течении всего мероприятия будет работать чайная станция.

Регистрация на участие в народном трейле открыта до 29 октября.

Мероприятие состоится при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.