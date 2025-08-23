На форуме «Москва 2030» представят творческую программу

Каждую субботу в парке искусств «Музеон» проводятся занятия по урбанистическому скетчингу. Участники могут иначе увидеть город, освоив технику быстрого рисунка, а также ознакомятся с современной архитектурой.

Так, 23 августа гости под руководством профессиональных художников создадут свою зарисовку панорамы «Зарядья» и распишут ее акварелью, а 24 августа в мультимедийном павильоне «Искусство строить» в «Музеоне» состоится завершающий интерактивный моноспектакль от креативного бюро «Москва глазами инженера». Там зрители узнают о том, как строилась Москва XX века, какие технологии и материалы использовались тогда и используются сегодня.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

Официальный сайт форума: moscow2030.mos.ru.