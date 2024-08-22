На фестивале в Можайске пройдет творческий конкурс «Арбузные фантазии»

В Можайском парке «Ривьера» 24 августа пройдет фестиваль «Арбузный день» с множеством ярких мероприятий с участием сладких и больших полосато-зеленых ягод. И одним из них станет творческий конкурс «Арбузные фантазии» в технике карвинга. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Карвинг — это искусство вырезания по овощам и фруктам, и для участия в конкурсе вы сможете применить свои творческие таланты. Сделайте из круглого арбуза что-нибудь необычное –воплотите в жизнь картину, скульптуру или даже целую композицию творческих работ.

Работы будут оцениваться посредством онлайн-голосования и авторов лучших ждут призы.

Текущей сладости и большого размера арбуза удалось достичь вследствие долгой селекции. Считается, что дикие арбузы произошли из Южной Африки — и по размерам и вкусовым качествам они сильно уступают своим выведенным собратьям. Также до сих пор биологи не определили, к какой группе растений относится арбуз — ягодам, фруктам или тыквинам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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