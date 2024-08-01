На фестивале «Москва 2030» пройдет выставка «Конструкция творчества»

Выставка будет длиться с 12 по 27 августа включительно. Посетить мероприятие в рамках форума-фестиваля «Москва 2030» сможет любой желающий, оплата на входе не потребуется.

В рамках выставки «Конструкция творчества» профессию строителя представят по-новому с учетом истории и современности. Экспозицию организовал комплекс градостроительной политики и строительства Москвы. Экспертами на мероприятии станут главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко.

«Мы с архитектором Тимуром Башкаевым и художником Кириллом Кобловым посвятили экспозицию труду строителей, показав, как архитектура из идеи получает воплощение в материале. Это ключевая часть любого проекта, ведь недостаточно что-то придумать, важно реализовать. Инсталляцию выполнят в форме моста – это одно из самых сложных инженерных сооружений. Вторая часть экспозиции будет включать тематические плакаты, которые создавались и развивались как отдельный вид искусства в строительной отрасли. Таким образом, выставка отразит симбиоз современного и исторического», – отметил один из инициаторов проекта, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Концепцией выставки станет объединение образа строителя сквозь годы. Рассматривать профессию будут примерно с 30-х годов XX века до наших времен. Посетители смогут посмотреть на уникальные и редкие плакаты, живопись, графику советского периода, а также работы современных художников Константина Батынкова, Алексея Каллимы, Ивана Симонова, Натальи Стручковой, Михаила Рубанкова. В экспозицию включили работы из собраний ведущих музеев страны, в том числе Музея Москвы и Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Выставка продемонстрирует зрителям, каким образом творчество художников и мастерство создания неразрывно связаны между собой. Центральную часть экспозиции займет «Солнечный мост» архитектора Тимура Башкаева и художника Кирилла Коблова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в рамках форума-фестиваля в парке «Зарядье» откроется экспозиция «Город будущего». Жители Москвы и гости столицы смогут изучить в рамках выставки, какие объекты появились за последние годы, а также как преобразился город.

С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.