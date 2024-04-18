На фестиваль «Город танцует в парках» Подмосковья подано свыше 1,1 тыс заявок

По многочисленным просьбам участников II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» объявил о продлении срока приема заявок. Подать ее можно на сайте городтанцует.рф до 21 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Всего за 10 дней мы получили более 1 100 заявок от танцевальных команд, в том числе и из других регионов России: Ханты-Мансийского автономного округа и республики Мордовии. Это говорит о важности проекта для тех, кто хочет получить профессиональную оценку жюри и выразить себя на сцене перед глазами тысяч зрителей. Продлеваем срок приема до 21 апреля», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек, возраст участников от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки, прошедшим предварительный дистанционный отбор.

Очный этап фестиваля пройдет с 11 мая по 16 июня в 30 подмосковных парках. Завершится проект 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и церемонией награждения участников.

Художественным руководителем проекта выступает заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин. Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

В состав жюри вместе с Егором Дружининым вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссер, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев; художественный руководитель, хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель 4 сезона шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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