На «Даче Струковых» в округе Пушкинский открылась выставка «Время художника»

В отделении МБУ «Пушкинский краеведческий музей» «Дача Струковых» можно посетить выставку «Время художника». Открытие состоялось 17 мая. Выставка создает пространство, в котором зрители смогут исследовать взаимодействие времен и художественных стилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Посетители оказываются в различных пространствах: «Прошлом», «Настоящем» и «Будущем». Каждый зал — это интерпретация времени и искусства, диалог между мастерами прошлого и современными художниками, искусственным интеллектом и вечными темами», — рассказали организаторы выставки.

В экспозиции принимает участие 21 художник из округа Пушкинский, Королева, Мытищ и Щелкова. Они представляют не только живописные работы, но и графику, коллажи, аппликации и скульптуру. Также посетители могут увидеть работы Евгения Камзолкина, автора символа СССР «Серп и молот».

Создатели экспозиции надеются, что, путешествуя через прошлое, настоящее и будущее, зрители смогут задуматься о природе искусства и влиянии общества на него. Посетить выставку можно до 17 июля. В четверг и пятницу с 12:00 до 19:00, в воскресенье с 13:00 до 20:00. Адрес «Дачи Струковых»: г. Пушкино, 1-я Серебрянкая ул., д. 3. Вход свободный. Возрастные ограничения: 12+

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