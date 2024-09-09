На Бородинское поле прошли торжества в День воинской славы России

В день Бородинской битвы в Подмосковье прошли торжества, сообщили в пресс-службе Можайского горокруга.

Божественной литургией во Владимирском соборе Спасо-Бородинского женского монастыря традиционно началось утро памятного дня. Прихожане почтили память защитников Отечества.

Из храма многочисленные прихожане крестным ходом прошли к Батарее Раевского, где состоялся торжественный церемониал «Память вечная вам, братья» и был отслужен поминальный молебен.

К монументам возложили цветы и венки, выступил военный оркестр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.