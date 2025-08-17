На 88-м году жизни скончался актер из «Звездных войн» Теренс Стэмп

В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый голливудский актер Теренс Стэмп. Массовый зритель знает его по ролям в «Супермене» и «Звездных войнах», пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Известно, что Стэмп скончался утром 17 августа, но обстоятельства смерти пока не раскрываются.

За свою долгую карьеру Стэмп создал яркие образы в таких популярных кинолентах, как «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза» и дилогии «Супермен». Зрители также помнят его по работам в фильмах «Билли Бад», «Горькая жатва» и недавней картине «Прошлой ночью в Сохо». Всего в его актерской карьере насчитывается 80 фильмов.

Где и когда похоронят Стэмпа, пока неизвестно.