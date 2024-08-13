Мытищинцы покорили зрителей международного фестиваля «Rus_Свет в Подмосковье»

Более 20 тыс человек побывали на международном фестивале этнической культуры «Rus_Свет в Подмосковье», который прошел в Павшинской пойме в Красногорске. Участниками программы стали представители Мытищ Луиза Любимова, руководитель вокальной студии «Акапелла» ДК «Поведники» и солистка фолк-проекта «ЭтноБит», а также ансамбль эстрадного танца «Олирия» из ЦК «Подмосковье», передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Наши артисты произвели впечатление не только на зрителей – Луизу Любимову пригласил к сотрудничеству Булат Ширеторов, продюсер международных медиа-проектов и специалист по продвижению музыкальных проектов в Navigator Records.

В составе проекта «ЭтноБит» – сотрудники ЦК «Подмосковье»: музыкант, аранжировщик Денис Федотов и вокалистка, автор текстов Луиза Любимова.

Цель международного фестиваля «Rus_Свет в Подмосковье» – возрождение и развитие этнических традиций народов России, а также стран БРИКС и СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.