Мытищинский театр кукол «Огниво» имени Железкина закрыл очередной сезон

Театр кукол «Огниво» имени С. Железкина в Мытищах закрыл сезон. В нем было показано и подготовлено 270 спектаклей и мероприятий, которые посетили более 22 тысяч зрителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

33-й сезон стал богатым на премьеры, вышло пять новых спектаклей, четыре из которых — «Призраки Рождества», «Кто такие бабушки», «Слушай, Ленинград», «Про девочку Машу и воробья Пашку» — уже успели оценить и очень тепло приняли зрители. Под занавес очередного сезона состоялась сдача спектакля «Брат и сестра», поставленного по японской сказке.

Одним из главных событий, конечно же, стало проведение первого Международного фестиваля-премии театров кукол «Имени Железкина». На сценических площадках города свои спектакли показали 14 российских и зарубежных театров кукол, в том числе из Вьетнама, Узбекистана, Бразилии, Беларуси, Казахстана.

«Огниво» не только принимал гостей на своем фестивале, но и сам не раз становился лауреатом и победителем различных конкурсов и фестивалей. Так, наши кукольники получили диплом за лучший проект в международном фестивале «КУКАРТ», победили в номинации «Лучшая режиссура» на фестивале дуэтов и моноспектаклей «Бинокль», стали лауреатами Международной премии Russian Event Awards. Постановка театра «Прощание с Матёрой» вошла в топ-300 лучших спектаклей России.

В Мытищах с большими гастролями побывали творческие коллективы Донецкого Республиканского и Луганского академических театров кукол.

Впереди — 34-й сезон, а это значит будут новые встречи с персонажами полюбившихся постановок и, конечно же, премьеры.

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