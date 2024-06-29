Мытищинский молодежный центр «Импульс» отметит день молодежи

Гостей ждут сегодня в 18:00 на площади Мытищинского Дворца культуры «Яуза» на самое грандиозное молодежное событие этого лета.

Праздник пройдет по адресу: площадь МДК «Яуза»: г. Мытищи, ул. Мира, 2А.

«В Подмосковье больше 2 миллионов молодых ребят. Все они очень разные, со своими интересами, увлечениями, мировоззрением. Но всех их объединяет желание развиваться, расти, становиться лучше, помогать развиваться Московской области. Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего», — добавила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.