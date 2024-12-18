Музыканты из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса

В Подмосковье прошел Всероссийский конкурс исполнителей на гитаре «Шесть струн», где музыканты из Лобни заняли призовые места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся отделения музыкального искусства Лобненской детской школы искусств Владимир Климчук и Полина Логинова одержали победы в номинации: солисты, учащиеся ДШИ и ДМШ (средняя группа: 11-12 лет).

Владимир Климчук удостоен звания «Лауреат I степени». Полина Логинова — «Лауреат III степени».

Администрация и коллектив школы искусств пожелали новых побед юным музыкантам и выразили благодарность преподавателю по классу гитары Галине Койновой за профессиональную подготовку учеников к конкурсу.

Лобненская детская школа искусств была открыта в 1966 году. Сегодня ее отделения работают по двум адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Учащиеся школы регулярно показывают высокие результаты на конкурсах различного уровня. Прием в школу по всем специальностям осуществляется на конкурсной основе.

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