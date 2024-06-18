Музыканты из Люберец стали победителями телевизионного проекта

Завершился первый сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Победителями проекта стали два коллектива: ВИА «Белорусские легенды» и группа «Балаган Лимитед», передает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

За победу в проекте боролись восемь творческих коллективов, среди которых группа «Балаган Лимитед». Ее участники — Светлана Смирнова и Дмитрий Филин — живут в поселке Октябрьский, оба работают в культурно-досуговом центре «Томилино-Октябрьский».

В финале шоу участники проекта представили свои новые композиции. Жюри во время тайного голосования поставила «Балаган Лимитед» максимальные 8 баллов. Набрав в итоге 48 баллов, группа сравнялась по количеству оценок с ВИА «Белорусские легенды».

Правилами проекта предусмотрено, что в случае, если два коллектива набирают одинаковое количество баллов, победителя определяет Лолита: бумагу с именем триумфатора она заранее помещает в конверт. Однако ведущий шоу Вадим Такменев прямо на сцене разорвал конверт и объявил победителями оба коллектива.

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