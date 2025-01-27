Музыкант из Подмосковья одержала победу во Всероссийском конкурсе

Преподаватель по классу фортепиано Лобненской детской школы искусств Надежда Тихонова победила в первом Всероссийском конкурсе «Таланты России». Она стала лауреатом I степени в номинации «Концертмейстер» в тематической части конкура «Новогодний фейерверк», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проходил дистанционном формате. Участники представляли свои работы онлайн. Результаты приходили по электронной почте. Его основная цель — выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, пропаганда научных знаний, творческих и спортивных достижений.

Администрация и коллектив школы искусств поздравляет Надежду Тихонову с этой победой и желает дальнейших творческих и профессиональных успехов.

Лобненская детская школа искусств была открыта в 1966 году. Сегодня ее отделения работают по двум адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Воспитанники ЛДШИ регулярно показывают высокие результаты на смотрах и конкурсах различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.