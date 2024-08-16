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Музыкальный вечер под открытым небом прошел в Дмитрове

На костровой площадке у музея-заповедника «Дмитровский кремль» состоялся очередной «Летний открытый микрофон», организованный Комплексным молодежным центром «Сфера», передает пресс-служба администрации городского округа.

Уже полюбившийся всеми дмитровчанами творческий формат мероприятия объединил в этот вечер молодежь, школьников, студентов и жителей города вокруг костра, чтобы насладиться музыкальным творчеством.

Талантливые выступления ребят покорили зрителей своим исполнением и мастерством. Более 15 исполнителей выступили под открытым небом с популярными рок и поп-хитами, а также классическими произведениями под гитару и фортепиано.

В этот раз программа включала как сольные номера, так и яркие дуэты. Музыкальный вечер оставил в сердцах участников незабываемые моменты и самые теплые эмоции уходящего лета.

Такие встречи проводятся дважды в месяц на протяжении всего лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.