Музыкальный вечер под открытым небом прошел в Дмитрове
Фото - © Администрация Дмитровского г.о.
На костровой площадке у музея-заповедника «Дмитровский кремль» состоялся очередной «Летний открытый микрофон», организованный Комплексным молодежным центром «Сфера», передает пресс-служба администрации городского округа.
Уже полюбившийся всеми дмитровчанами творческий формат мероприятия объединил в этот вечер молодежь, школьников, студентов и жителей города вокруг костра, чтобы насладиться музыкальным творчеством.
Талантливые выступления ребят покорили зрителей своим исполнением и мастерством. Более 15 исполнителей выступили под открытым небом с популярными рок и поп-хитами, а также классическими произведениями под гитару и фортепиано.
В этот раз программа включала как сольные номера, так и яркие дуэты. Музыкальный вечер оставил в сердцах участников незабываемые моменты и самые теплые эмоции уходящего лета.
Такие встречи проводятся дважды в месяц на протяжении всего лета.
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