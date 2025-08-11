Музыкальный критик Дмитрий Ухов скончался на 80-м году жизни
Композитор и пианист Антон Батагов рассказал о кончине музыкального критика, председателя Московской ассоциации джазовых журналистов Дмитрия Ухова. Ему было 79 лет, пишет RT.
«Умер Дима Ухов… Никаких слов сейчас нет. Горе», — написал Батагов в своих соцсетях.
Джазовый обозреватель и преподаватель Московского колледжа импровизационной музыки Михаил Митропольский сообщил, что Ухова накануне экстренно госпитализировали в отделение реанимации больницы № 64.
Дмитрий Ухов умер 10 августа после затяжной и тяжелой болезни.