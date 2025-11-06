Музыкальный критик: альбом Made in Heaven стал лебединой песней группы Queen
По мнению музыкального обозревателя Евгения Бабичева, альбом Made in Heaven стал своеобразным прощальным жестом группы Queen в память о Фредди Меркьюри. Пластинка, появившаяся на свет 6 ноября 1995 года, через четыре года после смерти вокалиста, представляет собой сборник композиций, созданных на основе сольных проектов участников группы, сообщает NEWS.ru.
Как отметил Бабичев, выход Made in Heaven стал финальным аккордом в истории группы, несмотря на то, что альбом был выпущен спустя несколько лет после смерти Меркьюри. Басист Джон Дикон, придерживавшийся мнения «Queen немыслима без Фредди», не участвовал в дальнейших проектах. В то время многим казалось невероятным создание нового альбома после ухода солиста, возникал вопрос об источнике материала. Мало кто знал, что, несмотря на тяжелую болезнь, Queen продолжали работать, записывая материал в периоды улучшения состояния Меркьюри.
Бабичев также указал, что такие песни, как I Was Born to Love You и Made in Heaven, изначально были сольными произведениями Меркьюри, а баллада Too Much Love Will Kill You прежде была представлена гитаристом Брайаном Мэем. Критик считает, что музыканты смогли преобразить первоначальный материал, наполнив его мощным и органичным звучанием, присущим стилю Queen.
Бабичев подытожил, что к данному альбому стоит относиться как к компиляции лучших моментов — как к своеобразной лебединой песне. Большая удача, что Меркьюри успел исполнить эти песни, предоставив возможность группе завершить работу над материалом. Это было оговорено еще при жизни Фредди.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.