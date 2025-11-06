Музыкальный критик: альбом Made in Heaven стал лебединой песней группы Queen

По мнению музыкального обозревателя Евгения Бабичева, альбом Made in Heaven стал своеобразным прощальным жестом группы Queen в память о Фредди Меркьюри. Пластинка, появившаяся на свет 6 ноября 1995 года, через четыре года после смерти вокалиста, представляет собой сборник композиций, созданных на основе сольных проектов участников группы, сообщает NEWS.ru .

Как отметил Бабичев, выход Made in Heaven стал финальным аккордом в истории группы, несмотря на то, что альбом был выпущен спустя несколько лет после смерти Меркьюри. Басист Джон Дикон, придерживавшийся мнения «Queen немыслима без Фредди», не участвовал в дальнейших проектах. В то время многим казалось невероятным создание нового альбома после ухода солиста, возникал вопрос об источнике материала. Мало кто знал, что, несмотря на тяжелую болезнь, Queen продолжали работать, записывая материал в периоды улучшения состояния Меркьюри.

Бабичев также указал, что такие песни, как I Was Born to Love You и Made in Heaven, изначально были сольными произведениями Меркьюри, а баллада Too Much Love Will Kill You прежде была представлена гитаристом Брайаном Мэем. Критик считает, что музыканты смогли преобразить первоначальный материал, наполнив его мощным и органичным звучанием, присущим стилю Queen.

Бабичев подытожил, что к данному альбому стоит относиться как к компиляции лучших моментов — как к своеобразной лебединой песне. Большая удача, что Меркьюри успел исполнить эти песни, предоставив возможность группе завершить работу над материалом. Это было оговорено еще при жизни Фредди.

