Музыкальный финал Евровидения запомнился скандальным «русским следом»

Его проникновенная баллада «Wasted Love» о неразделенных чувствах покорила жюри и зрителей, обойдя израильских и эстонских конкурентов.

Победитель совмещает эстрадную карьеру с серьезной оперной работой — он постоянный солист Венской государственной оперы, где участвует в классических постановках. Сам артист признается, что при создании конкурсной песни вдохновлялся творчеством российской оперной дивы Анны Нетребко.

Организаторы устроили ностальгический момент, показав в полуфинале архивное выступление «Бурановских бабушек» 2012 года. Этот жест вызвал бурю негодования среди украинских зрителей, требовавших полного исключения любых упоминаний России. Россия официально не участвовала шестой год подряд, но неожиданно «засветилась» через архивные материалы.

Эстония заняла третье место благодаря вирусному хитмейкеру Tommy Cash и его провокационному «Espresso Macchiato».

JJ планирует выпустить дебютный альбом, где соединит оперные традиции с современной электроникой.

Победа австрийца доказала, что на Евровидении по-прежнему ценится не только зрелищность, но и вокальное мастерство. А скандал с «Бурановскими бабушками» показал, что политика продолжает влиять на крупнейший музыкальный конкурс Европы.