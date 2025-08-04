Музыкальный фестиваль «Поле фолка» в Подмосковье собрал порядка 3 тыс гостей

2 и 3 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» округа Пушкинский прошел II музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка». Послушать музыку этно-фолк-рок тематики собралось около 3 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале работали две сценические площадки: «Новая» и «Традиция». В рамках программы выступили как уже известные артисты, так и молодые исполнители народной и этно-фолк музыки.

Гости услышали композиции в исполнении экспериментального этно-проекта VDOMe, фолк-коллектива Hodila Izba, музыкального проекта «Видеоигры», номинанта международной премии World Music, этнографа и мультиинструменталиста, знатока архаичных песен Русского Севера Сергея Старостина, проекта «Этносфера», фолк-вокалистки, исследовательницы традиций Белозерья Таисьи Краснопевцевой, Казачьего хора «Широкий Дон» и других.

Центральными участниками фестиваля стали Пелагея и Zventa Sventana.

Кроме музыкальных выступлений, гостей ждали интерактивные зоны с народными играми и забавами, мастер-классы по НХП, ярмарка ремесленных товаров и экскурсии по экспозициям музея.

Фестиваль «Поле фолка» призван популяризировать музыку, источником и вдохновением для которой стала культурная традиция России. Планируется, что мероприятие станет ежегодным.

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