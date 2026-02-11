Музыкальный фестиваль Live Sound пройдет 21 февраля в Бронницах

сегодня в 15:10

Фестиваль Live Sound пройдет в субботу, 21 февраля, на сцене культурно-досугового центра «Бронницы». В этот вечер зрители услышат выступления двух коллективов: Free Chapters Band, исполняющих хиты ВИА «XX Век», и молодого коллектива Последний Паттерн.

Гости мероприятия смогут насладиться как классическими произведениями российской и мировой музыкальной сцены, так и авторскими композициями современных исполнителей. Организаторы отмечают, что программа фестиваля отличается жанровым разнообразием.

Live Sound станет площадкой для демонстрации исполнительского мастерства и творческого потенциала музыкантов. Начало фестиваля в 18:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.