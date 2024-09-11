Музыкальный фестиваль «Энтузиастов» состоится в Подмосковье 14 сентября

На территории арт-квартала «Фабрика 1830» в Балашихе 14 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Энтузиастов». Главным событием в нем станет премьера иммерсивного спектакля «Сказки братьев Гримм», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Масштабное иммерсивное шоу «Сказки братьев Гримм» развернется на всей территории арт-квартала. Зрители станут непосредственными участниками действия, перемещаясь на фоне средневековых декораций. Каждый сможет столкнуться с героями сказок братьев Гримм и стать частью их истории.

Спектакль представит творческое объединение «Дружба», а его участники продемонстрируют мастерство актерского и сценического искусства.

Помимо спектакля, для гостей подготовили насыщенную программу. Так, в рамках «Музыкального феста» появится возможность послушать музыкантов всех жанров и стилей, а также принять участие в творческих мастерских. На фестивале «Энтузиастов» состоится большой музыкальный концерт, мастер-классы по росписи футболок, фотовыставка и выставка эскизов костюмов, предназначенных для спектакля, ярмарка товаров ручной работы, игры и многое другое.

Начало программы в 16:00, вход свободный.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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