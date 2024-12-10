Музыкальные хиты прозвучали в мытищинском Дворце культуры

Концерт «Время странствующих менестрелей», подготовленный солистами ансамбля «Серенада» состоялся в ДК «Яуза». На мероприятии звучали классические произведения и мировые хиты в исполнении фортепиано, альта, скрипки и голосов сопрано и баритона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Зрители восторженно встретили артистов.

Елена Кабаргина покорила всех не только виртуозной игрой на фортепиано, но и чудесным конферансом. Скрипка прославленного Александра Семянникова и альт Христоса Халикиаса великолепно сочетались с голосами Анны Гордиенко и Николая Шулаева. Каждый звук, каждая нота, исполненная выступающими, проникала в самое сердце, вызывая восторг и восхищение.

Лучшей оценкой выступления артистов стали бурные аплодисменты зрителей. Этот вечер останется в памяти многих как одно из самых ярких музыкальных событий года. «Время странствующих менестрелей» стало ярким событием в культурной жизни города.

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