Мужики в колготках: певица Кравченко заявила, что на «Евровидении» много эпатажа

Певица Кравченко: на «Евровидении» слишком много мужчин на каблуках и эпатажа

Певица Анастасия Кравченко, которая будет представлять Белоруссию на «Интервидении», заявила о том, что на «Евровидении» стало слишком много эпатажа в виде мужчин на каблуках, в колготках в сеточку и со стразами в волосах, сообщает NEWS.ru .

Как отметила девушка, «Евровидение» у нее ассоциируется с музыкальным праздником. Однако в нынешних реалиях на нем эпатаж начал проявляться слишком часто и много.

«Может быть, для кого-то я тоже фрик. И в этом нет ничего плохого. Это просто должно быть в балансе, чтобы не было мужчин на каблуках, в колготках в сеточку и со стразами в волосах», — сказала Кравченко.

Певица добавила, что перестала смотреть шоу, когда Белоруссия отстранилась от конкурса, она только изредка смотрела выступления России, пока страна еще участвовала. Но после ухода РФ с мероприятия вовсе перестала следить за «Евровидением».

В «Интервидении» Кравченко отметила схожесть с европейским шоу благодаря выбору победителя путем голосования и заявила о том, что новый конкурс сможет превзойти старый. Более того, она добавила, что, с другой стороны, шоу не нуждаются в сравнении, стоит гордиться тем, что появилась отечественная альтернатива, способная показать всем уровень.