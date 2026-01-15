Музейное занятие для детей об Александре Невском пройдет в усадьбе Вяземы 18 января

В усадьбе Вяземы 18 января пройдет музейное занятие для детей, посвященное святому благоверному князю Александру Невскому. Мероприятие организовано в рамках программы «Этих дней не смолкнет слава».

Участники узнают о жизни и подвигах князя, его роли как правителя, дипломата и защитника православной веры. Ведущий методист музея-заповедника, историк Ирина Ивановна Хоцанова расскажет о победах Александра Невского в Невской битве и Ледовом побоище, а также о его дипломатических успехах во взаимоотношениях с Золотой Ордой.

В ходе занятия дети смогут ответить на вопросы, разыграть исторические ситуации и познакомиться с эпохой через музейные экспонаты. Билеты, в том числе по Пушкинской карте, доступны по ссылке. Возрастная категория — от 7 лет.

