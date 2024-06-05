Музей Звенигорода 8 июня приглашает на лекцию о Чехове

В Звенигородском манеже 8 июня состоится лекция «Путешествие А. П. Чехова на Сахалин и Восток», в рамках которой гостям расскажут о восьмимесячном путешествии Чехова на остров Сахалин, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекцию проведет Эрнест Дмитриевич Орлов, кандидат филологических наук, заведующий отделом ГЛМ «Дом-музей А. П. Чехова», член чеховской комиссии РАН и один из ведущих специалистов, изучающих жизнь и творчество А. П. Чехова.

Чехов отправился на Сахалин в 1890 году. После своего путешествия в 1895 году он выпустил книгу «Остров Сахалин», в которой описал жизни заключенных и природу острова.

Начало лекции в 16:00. Подробности на сайте. 6+

Звенигородский музей-заповедник «Манеж» — выставочный комплекс Звенигородского государственного музея-заповедника. Его локации наполнены уникальными музейными экспонатами и произведениями искусства, а также объемными проекциями на модели старинного городища.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.