Музей-заповедник Менделеева и Блока в Подмосковье проведет Масленицу с 18 по 22 февраля

Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока в усадьбе Шахматово городского округа Солнечногорск приглашает жителей и гостей Подмосковья на празднование Масленицы с 18 по 22 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 18 по 20 февраля в усадьбе Шахматово пройдет квест «Масленичная неделя». Участникам расскажут об истории Масленицы, познакомят с интересными фактами об усадьбе и ее владельцах, предложат разгадать загадки, решить головоломки и поиграть в игры. В завершение всех ждут сладкие призы.

Квест рассчитан на детей младшего и среднего возраста, а также их родителей и учителей. Продолжительность программы — 45 минут. Для участия требуется предварительная бронь по телефону +7 (965) 252-83-94.

21 и 22 февраля в Шахматове состоится празднование Широкой Масленицы. Гостей ждет театрализованное представление с традиционными русскими персонажами, интерактивные станции для испытания ловкости и смекалки, а также мастер-классы по созданию сувениров. В буфете усадьбы можно будет попробовать масленичные блины.

Билеты продаются в кассах музея-заповедника в день посещения. Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Гудино, усадьба Шахматово. Телефон для справок: +7 (965) 252-83-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.