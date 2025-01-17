Музей-заповедник Чехова «Мелихово» получил президентский грант

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в рамках международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» в 2025 году стартует уникальный образовательный проект — «Мелиховская школа молодых театральных критиков». Этот проект удостоился высокой оценки и стал победителем грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель проекта — содействовать формированию нового поколения театральных критиков, открыть новые имена, повысить профессиональные компетенции начинающих специалистов с помощью создания профессиональной театрально-критической образовательной площадки. Участникам предоставят возможности для практического применения профессиональных навыков. Молодых критиков, проходящих обучение в школе, будут широко привлекать к ведению экспертного обсуждения спектаклей и театроведческой полемики, написанию профессиональных театральных рецензий.

Сегодня, когда профессиональная театральная критика замещается театральной журналистикой и блогерством, особенно важной становится тема сохранения школы театральной критики и профессиональной преемственности. Создание и развитие проекта позволит молодым театральным критикам и студентам выпускных курсов профильных вузов, а также молодым театральным журналистам значительно расширить и углубить свои знания и компетенции с помощью теоретических и практических занятий, встреч и обсуждений с ведущими театроведами и театральными критиками.

Школа будет проходить в рамках фестиваля «Мелиховская весна», что даст уникальную возможность для профессионального анализа «живых» спектаклей, встреч и общения с целой плеядой авторитетных деятелей театрального искусства.

Лучшие рецензии будут опубликованы в «Дневнике фестиваля», а итоговые критические обзоры спектаклей, созданные молодыми критиками по итогам школы, войдут в специальный онлайн-сборник «Эхо Мелиховской весны», лучшие из которых будут опубликованы в профильных печатных изданиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.