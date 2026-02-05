Музей-заповедник Чайковского в Клину проводит экскурсии на языке жестов

Музей-заповедник П. И. Чайковского в городском округе Клин начал проводить экскурсии на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный музыкальный мемориальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину запустил экскурсии на русском жестовом языке. Программа разработана специально для глухих и слабослышащих гостей в сотрудничестве с московской ассоциацией глухих и слабослышащих экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков.

Инициатива направлена на то, чтобы сделать атмосферу дома великого композитора доступной для всех, включая людей с особенностями слуха. Во время экскурсии посетители знакомятся с подлинными предметами интерьера и узнают о творчестве Чайковского.

После осмотра дома композитора участники могут прогуляться по мемориальному парку. Записаться на экскурсию и получить подробную информацию можно на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.