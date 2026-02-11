Музей-заповедник Чайковского в Клину проведет масленичные программы для детей

Музей-заповедник П.И. Чайковского в городском округе Клин организует для детей масленичную программу 20 и 21 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского 20 и 21 февраля состоится масленичная программа для детей. В рамках праздника гостей ждут тематическая экскурсия «Масленица в доме Чайковского» и игровая программа «Масленица».

Хозяйка праздника расскажет о традициях масленичной недели, обрядах и символах этого времени. В программе также предусмотрены петрушечное представление, народные игры и забавы с ряжеными.

Детей пригласят на творческий мастер-класс, где они смогут сделать сувенир — куклу-масленицу или солнечное чудо. Начало мероприятий запланировано на 11:00 и 13:00. Дополнительную информацию и билеты можно получить на сайте музея или по телефонам: +7 (496) 242-10-50, +7 (915) 110-43-38. Телефон детского центра: +7 (985) 456-08-10.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.